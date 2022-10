ଏସିଆ କପ ଉପରେ ଭାରତର କବଜା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ଟାଇଟଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ ଉପରେ କବଜା କରିଛି ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ । ଏସିଆ କପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷର ଚମ୍ପିଆନ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମେନସ ଟିମ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୬୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ୮.୩ ଓଭରରେ ହାସଲ କରି ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ । ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ରେଣୁକା ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଦ ମ୍ୟାଚ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ସିରିଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମା ।

3⃣ Overs

1⃣ Maiden

5⃣ Runs

3⃣ Wickets

Renuka Thakur put on a stunning show with the ball & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat Sri Lanka in the #AsiaCup2022 Final. 👏 👏 #INDvSL

Scorecard ▶️ https://t.co/r5q0NTVLQC pic.twitter.com/APPBolypjE

— BCCI Women (@BCCIWomen) October 15, 2022