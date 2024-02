ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ୧୦୩ ରନ୍, ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୩ ରନ୍ କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୫୧ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୪ଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

That's Lunch on Day 1 of the Vizag Test! #TeamIndia scored 1⃣0⃣3⃣ in the First Session, with @ybj_19 scoring an unbeaten 5⃣1⃣.

