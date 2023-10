ଇସ୍ରାଏଲରେ ହମାସ କଲା ଆକ୍ରମଣ, ୪୦ ମୃତ: ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି- ଗାଜାରେ ୧୯୮ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ୧୬୧୦ ଆହତ , ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲରେ ହମାସର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଇସ୍ରାଏଲର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଧାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ହମାସ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଜବାବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗାଜାରେ ଅତି କମରେ ୧୯୮ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଓ ୧୬୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଶତାଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଇସ୍ରାଏଲର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ‘ସତର୍କ ରହିବାକୁ’ ଏବଂ ‘ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ’ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

🚨🚨🚨BREAKING: HEZBOLLAH MIGHT BE GETTING INVOLVED IN ISRAEL PALESTINE WAR Lebanese group Hezbollah vows Israel’s destruction, praised the operation by Hamas inside Israel, according to Arab media. Hezbollah’s leader Hassan Nasrallah said it served as a warning against… pic.twitter.com/5Y51slZV8n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2023