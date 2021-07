ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟ କରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କୋଭିଡ କଟକଣା ସହିତ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କରୋନା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

JEE (Advanced) 2021 examination for admission in #IITs will be held on the 3rd October, 2021. The examination will be conducted adhering to all Covid-protocols.@DG_NTA @PIBHRD @EduMinOfIndia @IITKgp @PMOIndia

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 26, 2021