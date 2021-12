ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମାରିବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ, ଭୁଲରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଭିଡିଓ; ଦେଖନ୍ତୁ Viral Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ । ଭିଡିଓରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବିଜେପିର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାୟକ ଏସ.ଆର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ‘ହତ୍ୟା’ ଓ ‘ଶେଷ’ କରିବା କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟେଲାହାଂକାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ୩ ମିନିଟର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Congress leader Gopalkrishna talking about "killing" and "finishing" Karnataka MLA SR Vishwanath of the BJP has gone viral on social media pic.twitter.com/bC5xBeSnzS

