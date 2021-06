ହାଏରେ କି ପ୍ରେମ! ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ ଯୁବକ

ପ୍ରେମ ସତରେ ଅନ୍ଧ । ସେଥିରେ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ନସରେ । ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ କରି ବାହାହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Telangana man marries two women in same 'mandap' at the same time. Groom Arjun who is preparing for competitive exams fell in love with two girls Usharani and Surekha both studying in degree college. He was dating both the girls for the past four years.#LoveAfterLockup #married pic.twitter.com/KTTuxJ66ql

— Aditya Bidwai (@AdityaBidwai) June 19, 2021