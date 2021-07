ବିନା ମାସ୍କରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଯୁବକ: ଗଳା-ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ୨ ଯୁବତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡିଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ଯାହା ସେ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଥିବା କାରଣରୁ ୨ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରେନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ୨ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି ।

ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଦାବି ହେଉଛି କି, ଏହି ଭିଡିଓଟି ସ୍ପେନର କୌଣସି ସହରରେ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିନା ମାସ୍କରେ ଟ୍ରେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାରୁ ୨ ଯୁବତୀ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ନଯିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯୁବତୀ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନପାଇ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯୁବକ । ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨.୫୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ବି ବିନା ମାସ୍କରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ ସହ ବି ହୋଇପାରେ ।

🚨🇪🇸 | NEW: Passengers throw a guy off a train in Spain for not wearing a mask

pic.twitter.com/CQNPidJHxk

— News For All (@NewsForAllUK) July 15, 2021