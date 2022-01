Army Dayରେ ଦେଶର ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ: ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ୭୪ ତମ ସ୍ଥଳସେନା ଦିବସ ବା ‘ଆର୍ମି ଡେ’ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀ ୧୫ ତାରିଖକୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସୀମାରେ ମୁତୟନ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ବ, ଶୌର୍ୟ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଦିନଟିଏ । ଏନେଇ ଆଜି ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋଦି ଟ୍ବିଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାହାସୀ ସୈନିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବରର୍ଗଙ୍କୁ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ।

ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ସାହସିକତା ଓ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜଣାଶୁଣା । ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଯାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥି ସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ୟ୍ୟୟ ସମେତ ମାନବିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏଭଳି କାର୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ଗର୍ବିତ ।

Best wishes on the occasion of Army Day, especially to our courageous soldiers, respected veterans and their families. The Indian Army is known for its bravery and professionalism. Words cannot do justice to the invaluable contribution of the Indian Army towards national safety. pic.twitter.com/UwvmbVD1hq

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2022