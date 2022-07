ରାଜ୍ୟରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ: ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୬୬୨ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୮୭ ଜଣ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୭୫ଟି ଲୋକାଲ କେସ ରହିଛି । ତେବେ ୧୦୪ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୧୮ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୨ ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୧୪୨ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ଏହାପରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜରୁ ୭୮, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୪୮ ଏବଂ କଟକରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ୨କ୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ବରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୨ ଜଣ, ରାୟଗଡା ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୧ ଜଣ ଲେଖାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Covid-19 Report For 25th July

New Positive Cases: 662

Of which 0-18 years: 104

In quarantine: 387

Local contacts: 275

(Details of local contacts will be shared by concerned District)

1. Angul: 3

2. Balasore: 4

3. Bargarh: 12

4. Bhadrak: 13

5. Balangir: 9

6. Boudh: 4

