ବଢ଼ୁଛି ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟା! ତରଳିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ଲେସିୟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଗ୍ଲେସେିୟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଦ୍ରୃତ ଭାବରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଏହି ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରିଛି । ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ର୍ରିଆ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ଏଭଳି ପାହାଡ଼ ଯାହା ୧୦,୧୯୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚା । ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ବରଫ କେବଳ ଗରମ ଦିନରେ ତରଳି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟିଛି ଏଠାରେ ସବୁ ଋତୁରେ ବରଫ ତରଳୁଥିବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ତାହା ପୁଣି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ । ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ଅବଜରଭେଟରୀ ଯେଉଁ ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରିଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ।

ଏହି ବର୍ଷ ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧ ମାସ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ତରଳିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ୧୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତରଳିଥିଲା । ଯେତେବେଳେକି ମାସ ଶେଷରେ ଏହା ୩୦୭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୯ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଛି ।

ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ତରଳିବାରେ ଶାହାରା ମରୁଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ଧୂଳି ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେହିପରି କେବଳ ତାପମାତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଜମା ହେଉଥିବା ବରଫର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯଦି କମ୍ ବରଫ ଜମା ହେବ ତ’ ତାହା ଜଲଦୀ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ବରଫ ଜମା ହେବ ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ତରଳିବାକୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବଅପେକ୍ଷା ୪୦ ଦିନ ଅଧିକ ଶାହାରର ଧୂଳି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିରହିଥିଲା ।

ମାଉଣ୍ଟ ସୋନବ୍ଲିକ୍ ଅବଜରଭେଟରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫପାତର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସୁଛି । ଏହା ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁରୋପରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେକି ଜୁନ ମାସରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରମ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

