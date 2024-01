Instagram ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ ମିଳିବ ନୂଆ ଫିଚର: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପାଗଳ କରିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ । ଟେକନୋଲୋଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର । ସେଥିପାଇଁ ଆପଲ, ଗୁଗଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଆଇର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଏବେ ମେଟା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଏଆଇ ଫିଚର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏଆଇ ।

ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏଥିରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ଷ୍ଟେପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ୟୁଜର । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଚରର ହେଉଛି ‘ବ୍ୟାକଡ୍ରପ୍’ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର ନିଜ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫଟୋ ଏଡିଟିଙ୍ଗ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେବଳ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଆଇ ଦମଦାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର କିଛି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର:

– ଏହି ଫିଚରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

– ଏହାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଇକନ୍ ରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

– ଏଠାରେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଙ୍ଗ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାଇ ୩ ଡଟ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

– ଏହି ମେନ୍ୟୁରେ ‘Backdrop’ ଅପ୍ସନ ମିଳିଯିବ

– ଏଆଇ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ

– ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋର କିଛି ଅଂଶ ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ । ଆପଣ ଚୟନ କରିନଥିବା ଅଂଶ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ

– ଏହାପରେ Next ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

– ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ।

– ଏହା ପରେ, ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏକ ଚେକଡ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖାଯିବ

– ଏହା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ Describe the backdrop you want ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋରେ ଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ । ଏହା ପରେ Next ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

– ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ

– ଯଦି ଆପଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମାନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସତେଜ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

– ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତଳେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ

– ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ Next ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

– ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ ଅପଲୋଡ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାକୁ Your Story ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କର । ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏକ ଷ୍ଟିକର୍ ଭାବରେ କାହାଣୀରେ ଯୋଡି ହେବ ।