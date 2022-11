ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ପ୍ରସ୍ତାବ: କହିଲେ –‘ଭାରତ ହାରିଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି’

ଇସଲାମାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର୧୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ । ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ ଭାରତ କିପରି ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ହାରି ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଲୋଭନୀୟ ତଥା ଅଜବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେହର ଶିନୱାରି । ସୁପର-୧୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୧ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପରାସ୍ତ କରୁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେହର ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଭାରତ ହାରିଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ନିଆରା ତଥା ଏକ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିମ୍ବାୱେ ଯଦି ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ ତେବେ ସେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ । ସେହିପରି ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ଭାରତର ପରାଜୟ ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ସହ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତେ୍ୱ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ।

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match 🙂

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) November 3, 2022