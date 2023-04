ବ୍ରିଟିଶ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ: ବ୍ରିଟେନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ RAW ମୁଖ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟେନର ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଏଲା ବ୍ରାଭର୍ମାନ। ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ବ୍ରିଟେନର ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିସ ସମାଜ ଏହି କଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ବ୍ରିଟେନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଟିଶ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ବ୍ରିଟିଶ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ।

ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏଭଳି ମାମଲାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି ।” ବ୍ରିଟେନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ୱିଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିକ୍ରମ ସୁଦ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

1/n Happening in the UK since 1997 withe 1400 cases of brutal rape of non-Muslim white girls mostly by men of Pakistani origin upto 2014. Complaints were brushed off as emanating from Islamophobes. Pages 166-167 of my book The Ultimate Goal Ch 8 refer. https://t.co/lJlDRRmyBJ

— Vikram Sood (@Vikram_Sood) April 3, 2023