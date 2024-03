(Video) ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ: ଏବେ ହିଁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟାଙ୍କ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହଡ଼ତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ହଡ଼ତାଳ ସମୟରେ ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଆଦି ଇନ୍ଧନର କିଣାବିକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ହଡ଼ତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସୋସିଏସନ୍ । ତେବେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ଟାକ୍ସ(VAT) ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହଡ଼ତାଳ କରାଯାଉଛି ।

ଆଜି(ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖ) ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୬୮୨୭ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସୋସିଏନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାଟ୍ କମ୍ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ଭାଟ୍ କମ୍ କରିନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଡିଲର କମିଶନରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ।

#WATCH | Fuel pumps in Jaipur wear a deserted look as the Rajasthan Petroleum Dealers Association begins its two-day strike, demanding a reduction in value-added tax (VAT) levied on petrol and diesel.

The strike began from 6 am today and will continue till 6 am on March 12. pic.twitter.com/pFtEuvtJ72

— ANI (@ANI) March 10, 2024