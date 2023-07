କିଏ ଏହି ଯୁବକ? ଯାହାର ଗୀତ ଶୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ

ତେଲେଙ୍ଗାନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରଙ୍ଗାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ନାଟୁ-ନାଟୁ ଗୀତକୁ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯୁବକ ଜଣକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯୁବ କଳା ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଆରଏସ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମ କାମିସେଟ୍ଟି ଭେଙ୍କଟ। ଖାଲି ଅଟିଷ୍ଟିକ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରଙ୍ଗାଲରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭେଙ୍କଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଟୁ-ନାଟୁ ଗୀତ ଗାଇ ଏବଂ ପରେ ନାଚି ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭେଙ୍କଟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଦ୍ଭୁତ, କାମିସେଟ୍ଟି ଭେଙ୍କଟଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଭେଙ୍କଟ ଅଟିଜିମକୁ ତାଙ୍କ ଭାରି କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନାଟୁ ନାଟୁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି।

The phenomenal Kamisetty Venkat is a powerhouse of talent and youthful energy. He did not let his autism deter him and went on to pursue singing. He sung and also danced to Naatu Naatu. I salute his fortitude. pic.twitter.com/QaRuFIvIyQ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2023