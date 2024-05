ରାଲି ମଝିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କାହିଁକି କହିଥିଲେ – ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ (Video)

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହାବୁବନଗରରେ ଏକ ଜନ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ୫ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଲିରେ ବସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଖି ପଡିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ- ‘ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ’

ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ , “ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଧିକ ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।’ ଏହା ପରେ ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି କୋଟି ନୂଆ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି । ବିଆରଏସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦଳ । ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ୨୦୦୯ ରେ କେସିଆରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗଠନ ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲେ । ସେହିପରି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନୂତନ ସିଏମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।’

