ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ହେଲା କରୋନା

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ମୋ ରିପୋର୍ଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟରେ ରଖିଛି । ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।’

I have tested positive for #Covid with mild symptoms. Have isolated myself and request all those who came in contact with me to get themselves tested.

