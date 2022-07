(Video) ଚେସ୍ ଖେଳିବା ବେଳେ ରୋବଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ୯ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆଙ୍ଗୁଠି…

ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି । କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ୟୁଷ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ(ଏଆଇ) ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋବଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଏଆଇକୁ ନେଇ ଏବେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ ରୋବଟ ସହ ଚେସ୍ ଖେଳୁଥିବା ଶିଶୁର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ଏହି ରୋବଟ୍ । କୁହାଯାଉଛି ରୋବଟ୍ ପିଲାଟିର ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାଲ୍ କୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଆଉ ପିଲାଟିର ଆଙ୍ଗଠିକୁ ଧରିପକାଇଥିଲା ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ।

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/

On video – a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar

