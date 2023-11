(video)ସୁଡଙ୍ଗର ଛାତି ଚିରି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରାଯିବ ଉଦ୍ଧାର: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା, ଭିଡିଓ ଜାରି

ଉତ୍ତରକାଶୀ ସିଲ୍କୟାରା ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ୪୧ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଆମେରିକାର ଅଗର ମେସିନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସୁଦ୍ଧା ସୁଡଙ୍ଗର ଉପରଭାଗର ଭର୍ଟିକାଲ ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସୁଡଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଚିରି ଶ୍ରମକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଭର୍ଟିକାଲ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଟନେଲ୍ ଉପରେ ହୋଲ୍ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସୁଛି ।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Vertical drilling underway at the site of the rescue of 41 workers. pic.twitter.com/DQTFHDtIIq

— ANI (@ANI) November 26, 2023