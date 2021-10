‘ମାନବାଧିକାର ନାମରେ ଦେଶର ଛବିକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କିଛି ଲୋକ ମାନବାଧିକାର ନାମରେ ଦେଶର ଛବି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏଥିସହ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୦୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାନ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ, ପୋଲିସ, ମେଣ୍ଟାଲ କାଉନସେଲିଂ ଏବଂ ଲିଗାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୬୫୦ରୁ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି ।

#WATCH | …Some people see human rights violations in some incidents but not in other similar incidents. Human rights are violated when viewed via political spectacles. Selective behaviour harmful to democracy. They attempt to harm nation’s image through selective behaviour.: PM pic.twitter.com/5RsaIkMExw

ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନି ତଲାକ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁସଲିମ ମହିଳା ତିନି ତଲାକ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଜ ସମୟରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ମହରମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କାମ କରିଛୁ । ନିଜ ସରକାରର ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୬ ସପ୍ତାହର ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶ ପ୍ରାବଧାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆମର ଇତିହାସର ମାନବବାଦ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ବଡ ସ୍ରୋତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଧିକାର ବଜାୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଛି ।

#WATCH | At 28th NHRC Foundation Day PM Modi says, “…For decades, Muslim women were demanding laws against Triple Talaq. We provided new rights to them by forming a law against Triple Talaq. Our govt also freed Muslim women from the compulsion of ‘Mahram’ during Haj…” pic.twitter.com/juX4gGN0lr

