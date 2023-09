ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୬ ମୃତ, Video ଭାଇରାଲ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ସେଲମରେ ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ରାଜପଥରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଲୋରୀ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪ ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ୟେଙ୍ଗୁରର ଏକ ପରିବାରର ଆଠ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକ କାରରେ ପେରୁଥୁରାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କାରଟି ସେଲମ-ଏରୋଡ ରାଜପଥରେ ସକାଳ ୪ ଟାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା । ତା’ପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲୋରୀ ପଛ ପଟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । କାରର ଗତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାରଟି ଲୋରିର ପଛ ପଟରେ ପଶିଯାଇଥିଲା । କାରରେ ଥିବା ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କୁହାଯାଏ ଯେ, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଗାଡିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

VIDEO | Six members of a family killed after a minivan crashed into a truck on Salem-Coimbatore National Highway in Tamil Nadu earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/UlbmX3BCNR

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2023