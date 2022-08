ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୋଲାପୀ ଲାଇଟ: ଆକାଶରେ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଅନେକ ଥର ଆକାଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଠିକ ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ହଠାତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଭରି ଯାଇଛି । ହଠାତ ଆକାଶରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ । ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ୱାଚର ।

ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାନାଡାର ଆକାଶରେ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଅରୋରା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅରୋରା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଅସଲରେ ଏହି ଅଜବ ଲାଇଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥର୍ମାଲ ଏମିସନ ଭେଲୋସିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବା ‘ଷ୍ଟିଭ(STEVE)’ କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ଷ୍ଟିଭ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଅରୋରା ପରି ଏହା ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ।

ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲାଇଟ ଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗ(ଏୟାରଗ୍ଲୋ ଏବଂ ଅରୋରା)ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅରୋରା ବିଶେଷ କରି ଧ୍ରୁବୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଷ୍ଟିଭ ଏହି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଲାଇଟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅରୋରା ପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅରୋରା ହୋଇନଥାଏ ।

Meet STEVE, short for "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement."

STEVE shows up as a large beam of pink light that lasts about an hour, often accompanied by green "picket fences."

And no, it isn't an aurora.

https://t.co/ehv4jFrHLV

NASA/Neil Zeller

Thread

— The Weather Channel India (@weatherindia) August 14, 2022