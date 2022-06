ଭାଙ୍ଗିଲା ୩୫ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁମରାହ ଅଧିନାୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିସିସିଆଇର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ୩୫ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ । ୩୫ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତ ପାଇଛଇ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିନାୟକ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୭ରେ ଭାରତ ଏହିଭଳି ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନ ବୋଲର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଭାରତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ । ଏହାପରେ ଚୟନ କମିଟି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବନାଇଛି । ତେବେ ଏହି ମାଚ ପାଇଁ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁମରାହଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନେତୃତ୍ୱ ।

NEWS 🚨 – @Jaspritbumrah93 to lead #TeamIndia in the fifth Test Match against England.@RishabhPant17 will be the vice-captain for the match.#ENGvIND pic.twitter.com/ueWXfOMz1L

— BCCI (@BCCI) June 30, 2022