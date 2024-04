(Video)ନାଗପୁରରେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହିଳା, ଭୋଟ ଦେବା ପରେ କହିଲେ ଏପରି

ନାଗପୁର:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୫ଟି ଆସନରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନାଗପୁର ସିଟ୍‌ରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହିଳା ନିଜର ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତି ଆମ୍‌ଗେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହିଳା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନାଗପୁରରେ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି , ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ପରିିବାର ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ମୁଁ ସବୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦିଅ କାରଣ ଏହା ଆମର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

VIDEO | “I have voted today with my entire family. I want to appeal to every voter to cast vote as well as it’s our duty,” says Jyoti Amge, the world's shortest woman, after casting her vote in Nagpur, Maharashtra.#LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024

