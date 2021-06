ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡିଶା ସୀମାରୁ ୩ଟି ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ

ମାଲକାନଗିରି (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବଡ ଧରଣ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋକାଯାଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ୍ ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୀବନ୍ତ ଟିଫିନ୍ ବେମା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଓଡିଶା ସୀମାରେ ଥିବା ମାଣ୍ଡାପାଲ୍ଲିର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ଟି ଟିଫିନ୍ ଆଇଏଡି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଏସଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

BSF and Odisha Police thwart Maoist threat and recovered three tiffin IEDs and explosive in the general area of Mandapalli in Swabhimaan Anchal, Malkangiri along Andhra Pradesh-Odisha border: Border Security Force, Odisha pic.twitter.com/yno5ihoLES

