WhatsApp ରେ ଆସିବ ଏହି ଆପ ଡାୟଲର ଫିଚର, ନମ୍ବର ସେଭ ନ କରି ବି କରିପାରିବେ କଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଟା ନିଜ ମେସେଜିଙ୍ଗ ଆପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଅନେକ ଫିଚର ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଏକ କମାଲ ଫିଚର୍ସ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ ।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆସୁଥିବା ନୂଊଆ ଫିଚର ବିଷରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ .. ର ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନେ-ଇନ-ଆପ ଡଲାର ଫିଚରର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ ବୀଟା ଭର୍ଜନ ୨.୨୩.୯.୨୮ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଇନ-ଆପ ଡଲାରର ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହାର ବୀଟା ଭର୍ଜନ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଅପଡେଟ ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.9.28: what's new?

WhatsApp is working on an in-app dialer feature, and it will be available in a future update!https://t.co/0dQKF9ARA7 pic.twitter.com/TtCTIOvjP9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 23, 2024