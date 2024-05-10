ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି SBIର ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ? ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଦେଶରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସହରୀ ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିରାଶା କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ।
କେବେ ହେବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ ଏହାର ଅନେକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିୱାର୍ଡରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡିତ କାରବାରରେ ପୁରସ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏସବିଆଇ ଏହାର ୪୬ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ଏହି ୪୬ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ୪୬ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ:
Aurum
SBI Card Elite
SBI Card Elite Advantage
sbi card pulse
SimplyClick Advantage SBI Card
SimplyClick Advantage SBI Card
sbi card prime
SBI Card Prime Advantage
SBI Card Platinum
SBI Card Prime Pro
SBI Card Platinum Advantage
gold sbi card
Gold Classic SBI Card
Gold Defense SBI Card
Gold and More SBI Card
Gold and More Advantage SBI Card
Gold and More SBI Card
SimplySave SBI Card
SimplySave Employee SBI Card
SimpliSave Advantage SBI Card
Gold & More Titanium SBI Card
SimplySave Pro SBI Card
Krishak Unnati SBI Card
SimplySave Merchant SBI Card
SimplySave UPI SBI Card
SIB SBI Platinum Card
SIB SBI SimplySave Card
KVB SBI Platinum Card
KVB SBI Gold and More Card
kvb sbi signature card
Karnataka Bank SBI Platinum Card
Karnataka Bank SBI SimplySave Card
Karnataka Bank SBI Card Prime
Allahabad Bank SBI Card Elite
Allahabad Bank SBI Card Prime
Allahabad Bank SBI SimplySave Card
City Union Bank SBI Card Prime
City Union Bank SimplySave SBI Card
Central Bank SBI Card Elite
Central Bank SBI Card Prime
Central Bank SimplySave SBI Card
UCO Bank SBI Card Prime
UCO Bank SimplySave SBI Card
UCO Bank SBI Card Elite
psb sbi card elite
psb sbi card prime
PSB SBI SimplySave