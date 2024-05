ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି SBIର ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ? ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଦେଶରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସହରୀ ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିରାଶା କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ।

କେବେ ହେବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ?

ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ ଏହାର ଅନେକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିୱାର୍ଡରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡିତ କାରବାରରେ ପୁରସ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏସବିଆଇ ଏହାର ୪୬ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ଏହି ୪୬ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ୪୬ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ:

Aurum

SBI Card Elite

SBI Card Elite Advantage

sbi card pulse

SimplyClick Advantage SBI Card

sbi card prime

SBI Card Prime Advantage

SBI Card Platinum

SBI Card Prime Pro

SBI Card Platinum Advantage

gold sbi card

Gold Classic SBI Card

Gold Defense SBI Card

Gold and More SBI Card

Gold and More Advantage SBI Card

Gold and More SBI Card

SimplySave SBI Card

SimplySave Employee SBI Card

SimpliSave Advantage SBI Card

Gold & More Titanium SBI Card

SimplySave Pro SBI Card

Krishak Unnati SBI Card

SimplySave Merchant SBI Card

SimplySave UPI SBI Card

SIB SBI Platinum Card

SIB SBI SimplySave Card

KVB SBI Platinum Card

KVB SBI Gold and More Card

kvb sbi signature card

Karnataka Bank SBI Platinum Card

Karnataka Bank SBI SimplySave Card

Karnataka Bank SBI Card Prime

Allahabad Bank SBI Card Elite

Allahabad Bank SBI Card Prime

Allahabad Bank SBI SimplySave Card

City Union Bank SBI Card Prime

City Union Bank SimplySave SBI Card

Central Bank SBI Card Elite

Central Bank SBI Card Prime

Central Bank SimplySave SBI Card

UCO Bank SBI Card Prime

UCO Bank SimplySave SBI Card

UCO Bank SBI Card Elite

psb sbi card elite

psb sbi card prime

PSB SBI SimplySave