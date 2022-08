ଚାଲିଲାନି ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ରାଜୁତି: ଶତକ ପରେ ବି ୧୩ ରନ ପଛରେ ରହିଗଲା ଜିମ୍ବାୱେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିମ୍ବାୱେ-ଭାରତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର କମାଲରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଦେଇଛି । ସେପଟେ ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଫେଲ ମାରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୧୩ ରନରେ କବଜା କରିବା ସହିତ ସିରିଜକୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପ କରିଛି ରାହୁଲ ସେନା ।

