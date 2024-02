ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ୧୭ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ: ଭାରତ ଆଗରେ କାମ ଦେଲାନି ‘BazzBall’ ଫର୍ମୁଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ରାଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟରେ ରୋହିତ ସେନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହ ୩-୧ରେ ସିରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ । ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ସେନା ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ୧୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ।

୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଆଗାତକୁ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଫେରସ୍ତ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହିଁ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଉପରେ କବଜା କରି ୨୦୧୨ ମସିହା ଆଘାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହାଟ୍ରିକ ସିରିଜ ବିଜୟ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସେନା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ।

