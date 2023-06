ପୁଣି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ୩ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେମ୍ – କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତିନି ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଖେଳକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କୁ ନେଇ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଶର ୩ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

#WATCH | For the first time we have prepared a framework regarding online gaming, in that we will not allow 3 types of games in the country. Games that involve betting or can be harmful to the user and that involves a factor of addiction will be banned in the country: Union… pic.twitter.com/XUdeHQM2ho

— ANI (@ANI) June 12, 2023