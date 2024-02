ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ୪ ପୁରୁଷ ମହାକାଶଚାରୀ, ହେଲେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ ନାହାଁନ୍ତି?

Gaganayaan Mission: ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। କାରଣ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୪ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାମ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚାରୋଟି ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି ଯାହା ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତାପ, ଅଜିତ କୃଷ୍ଣନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟର ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ୪ ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୪ରେ ରାକେଶ ଶର୍ମା ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଗନଯାନ ମିଶନର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦଳରେ କାହିଁକି ମହିଳା ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

During the inaugural ceremony held today at the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, Hon'ble PM unveiled the Indian Astronaut Logo and awarded the 'अंतरिक्ष यात्री पंख' to the four IAF Astronauts.#IAF will be working in 'Mission Mode' along with @isro to achieve… pic.twitter.com/x6tZIleodq

