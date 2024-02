ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁସାଇଡ୍ କେସ୍‌ରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଜରୱାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପ୍ରକାଶ ଜାରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ମାମଲାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଅଦାଲତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ। ଗୋପାଳ କାଣ୍ଡା ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଥର ୩୦୬ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି।

ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରକାଶ ଜରୱାଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡର ଧାରା ୩୦୬ ଏବଂ ୧୨୦ ବି ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜରୱାଲଙ୍କ ଓକିଲ ରବି ଦ୍ରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ୨୦୨୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦଫା ୩୦୬ ଓ ୧୨୦ବି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧାରା ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

#WATCH | Rouse Avenue Court in Delhi convicts AAP MLA Prakash Jarwal in a case of suicide by a doctor.

He says, "…Had I joined the BJP today, perhaps I too would have been acquitted. There was nothing in this case. We trust the court, and I will challenge the conviction in the… pic.twitter.com/3v89oMW4uv

