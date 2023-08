(Video) ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ବାଇକରେ ୭ ଜଣ, ଯାଗା ନ ହେବାରୁ କାନ୍ଧରେ ବସିଲା ଯୁବକ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଏବଂ କଠୋର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗାଁ ରେ ନୁହେଁ ସହରର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନିଜ ହାତରେ ହେଲମେଟ ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେହି କେହି ବାଇକରେ ୪-୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖବର ବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ପୁଅ ବାଇକରେ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେହି ବାଇକରେ ଯାଗା ନହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ବାଳକମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାପୁର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି।

Video of 7 people riding a bike in #Hapur goes viral, raising questions on the working style of Hapur police. #Viralvideo pic.twitter.com/wfMfjkOkdF

— Akshara (@Akshara117) August 9, 2023