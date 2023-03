ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଡେଟିଂ ଆପରେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଏପରି ଫଟୋ, ଲାଗିଲା ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଡେଟିଂ ଆପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ଫୋକସ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୁଶା କପିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଡେଟିଂ ଆପରେ ତାଙ୍କର ୫ଟି ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ।

ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୁଶା କପିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ କମେଡି ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ । କୁଶା କପିଲ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ମାମଲାର ସୂଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ଜଣେ ମୋ ଫଟୋ ନେଇ ଡେଟିଂ ଆପରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି । ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟର ନାମ ସନା ଲେଖାହୋଇଛି ଏବଂ ବୟସ ୩୩ ପଡିଛି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ପଞ୍ଜାବର ହରିୟାରପୁର ଷ୍ଟେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଏହି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ ସଟ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ।

କୁଶା କପିଲ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲର ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନେକ ଲୋକେ କୁଶା କପିଲ୍ ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରି ପାରିବେ ।

wdyt is Sanna’s favourite colour? Why does she spell her name with two Ns? What’s her fave genre of music? Does she believe in love? Does she like AP Dhillon? Questions that will keep me up at night other than identity theft. pic.twitter.com/iN9l5Q1fgW

— Kusha Kapila (@KushaKapila) March 6, 2023