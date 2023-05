Video: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨ଜଣଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଲା ପୋଲିସ

ପଞ୍ଜାବ: ବୁଧବାର-ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେତୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ଫୁଟିଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଛି । ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଦୁଇ କିମି ଦୂରରେ ଘଟିଛି । ଏହା ଗଲିୟାରା ସାଇଡ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ସରାୟ ପାଖରେ ରାତି ୨ଟାରେ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଦାସ ସରାୟକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ରହିଛି, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦଉଡି ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ଗତିବିଧି ନାହିଁ । ଏସଜିପିସି ସଭାପତି ହରିନ୍ଦର ସିଂ ଧାମି କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୂଚନାନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଯାଦବ ସିଂ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଦାସପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅମୃତସର ପୋଲିସ କମିଶନର ନୌନିହାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨.୧୫-୧୨.୩୦ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହିଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅମୃତସରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ହେରିଟେଜ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚିମିନି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।

#WATCH | Amritsar: Visuals from outside the building of Shri Guru Ramdas Ji Niwas from where suspects were rounded up in the aftermath of a loud sound, that was heard near the Golden Temple, which, as per the police, could be another explosion.#Punjab pic.twitter.com/CXzms3FdYw

— ANI (@ANI) May 10, 2023