‘କାନ୍ତାରା’ ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଫିଲ୍ମ’କାନ୍ତାରା’ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ବହରା ରୂପମ୍’ ଗୀତକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ କପି ରାଇଟ୍ସର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ମାତା ବିଜୟ କିରାଗାନ୍ଦୁର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ‘ବହରା ରୂପମ୍’ ଗୀତକୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ।

Plagiarism row | Supreme Court relaxes the condition imposed by Kerala High Court that Kannada movie 'Kantara' should not exhibit 'Varaharoopam' song. pic.twitter.com/G738DtTSWQ

