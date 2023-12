(Video) “ମୋଦି-ଯୋଗୀ ଯୁଗ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ”: ଜାଣନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ବିବୃତି ପଛର କାରଣ

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ଉଦଘାଟନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉକ୍ରଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିବୃତି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଉଭୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

“ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଜାରି ରଖ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିନ ମୋଦୀ-ଯୋଗୀ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ” ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Make Ram Mandir, Keep on worshiping, the day Modi-Yogi are gone, We'll demolish and throw away the Ram Mandir, Babri will rise again- A persecuted muslim minority man pic.twitter.com/iBvBNnNdaB

