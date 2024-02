(Video) ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର ପଲିଟିକ୍ସ୍; ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାଇଲ ଖୋଲାଯିବ’- କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ? 

ପାଟନା: ବିହାରର ଡେପୁଟି ସିଏମ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆରଜେଡିର ବିଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛିୱ ? ସମସ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନାଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏମାନେ କ’ଣ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହନ୍ତି, “ଯଦି କେହି ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି ।”

#WATCH | Patna: On the statement made by RJD leaders that, "… 'real game' will be played on 12 February…", Bihar Deputy CM Samrat Choudhary says, "From the last one week RJD is hardly speaking out… All those who were involved in wrong deeds, everyone's file will open and… pic.twitter.com/tjYUxMQkKw

— ANI (@ANI) February 8, 2024