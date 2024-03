୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହ-ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ବିଜେପି: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଲିଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ୭ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାପରେ ଜୁନ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭନ୍ନ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଗତକାଲି ବିଜେପି ତା’ର ୬ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି ।

ଆଜି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହ-ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହ-ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହରିୟାଣା ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓପି ଧନଖରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଡା. ଦିନେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭାରୀ, ସଞ୍ଜୀବ ଚୌରାସିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ।

Lok Sabha Elections | BJP appoints party election incharges and co-incharges for several states

Former Haryana BJP president OP Dhankhar appointed as incharge of Delhi. Dr Dinesh Sharma appointed as incharge of Maharashtra. Sanjiv Chaurasia appointed as incharge of Uttar… pic.twitter.com/qEIyxTUd6o

