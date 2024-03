(Video) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି, କହିଲା- କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିରୋଧ ଲଢେଇର ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରା ବିବୃତ୍ତି ପଢିଛି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା କହିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଭିଏମ୍ ବିରୋଧରେ ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।

#WATCH | When asked if he has complained to the Election Commission over Congress leader Rahul Gandhi's 'Shakti' remark, Union Minister Hardeep Singh Puri says, "100%. I read out the exact thing of what he said and then we went and made a detailed presentation… He insulted the… pic.twitter.com/TDpWKkkcZQ

— ANI (@ANI) March 20, 2024