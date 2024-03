କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ଜର୍ମାନୀର ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ; କ’ଣ କହିଲା ଆପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କୁ ନେଇ ଜର୍ମାନୀର ବୟାନକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ ଏହି ବୟାନରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଜର୍ମାନବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଏହା ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏଥିପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁକି?

Germany @GermanyDiplo has simply reiterated basic principles of Natural Justice & Democracy. This is being said by all democratic Nations for decades.

Why is BJP so touchy ? https://t.co/8PnuMDjRwc

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) March 23, 2024