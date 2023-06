ଆଜି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ‘ବିପର୍ଯ୍ୟୟ’ , ଆଉ ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ – ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ଟାରେ ଗୋଆ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Cyclonic storm “Biparjoy” over eastcentral and adjoining southeast Arabian Sea at 0230 IST of 07 June near lat 12.5°N and lon 66.0°E, about 900km WSW of Goa. Likely to move nearly northwards and intensify into SCS during next 06 hour. @WMO @ndmaindia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/jXdgDJcHFR

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦-୯୦ କିଲୋମିଟରରୁ ବା ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନର ଗତି ରହିଛି । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ପବନର ବେଗ ବଢିବ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୫-୧୧୫ କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୧୨୫ କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ସାଇକ୍ଲୋନନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ, ଜୁନ୍ ୮ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ-କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ-ମାଲଦ୍ୱୀପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ-ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୁଦରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କେରଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଥଇବା ମୌସୁମୀ ଉପରେ ପଡିବ ।

Cyclonic storm “Biparjoy” over east-central and adjoining southeast Arabian Sea at 2330 IST of 6 June near lat 12.5°N and lon 66.0°E, about 900km WSW of Goa. Likely to move nearly northwards and intensify into SCS during the next 6 hours: IMD pic.twitter.com/WrEOWjY3co

