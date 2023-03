ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ଦହି’ ଉପ ବିବାଦରେ: ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ FSSAI ଜାରି କଲା ବିବୃତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାଦରେ ଦହି, ଜବରଦସ୍ତି କରି ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲଦି ଦେବାର ଉଠିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FSSAI) ଦହି ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। FSSAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଦହି’ କିମ୍ବା ‘ଥାୟିର’ (ତାମିଲ) ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଦାହି’ (ହିନ୍ଦୀ) ନାମରେ ପ୍ୟାକେଟ ହେବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ୟାକେଟରେ ‘ଦହି’ ଲେଖାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଦହି ପ୍ୟାକେଟରେ ‘ଦହି’ ଲେଖି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲଦି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ FSSAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ‘ଦହି’ର ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଉଭୟ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ’ ଦହି ‘ନାମକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ‘ଥାୟିର’ ବା ‘ମୋସ୍ରୁ’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଆଭିନ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ୟାକେଟରେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ‘ଦହି’ ବଦଳରେ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ‘ଥାୟିର’ ବ୍ୟବହାର କରିବ।

ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ, FSSAI ଗୁରୁବାର ଦହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ FSSAI ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ “ଦହି (ଦହି)” କିମ୍ବା “ଦହି (ମୋସ୍ରୁ)” କିମ୍ବା “ଦହି (ଜାମୁଟ୍ ଡାଉଡ୍)” କିମ୍ବା “ଦହି (ଥାୟିର)” କିମ୍ବା “ଦହି” ଭଳି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ (ପେରୁଗୁ) ମଧ୍ୟ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍‌. କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦେଶାବଳିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ନିର୍ଲ୍ଲଜ ପ୍ରୟାସ। ଟୁଇଟ୍‌ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ‘ବଳପୂର୍ବକ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବାର ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଘୋଷଣା ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍‌ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାମିଲ ଓ କନ୍ନଡ଼କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍‌ରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲେବଲ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅସମ୍ମାନ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ।’

The unabashed insistences of #HindiImposition have come to the extent of directing us to label even a curd packet in Hindi, relegating Tamil & Kannada in our own states.

Such brazen disregard to our mother tongues will make sure those responsible are banished from South forever. https://t.co/6qvARicfUw pic.twitter.com/gw07ypyouV

— M.K.Stalin (@mkstalin) March 29, 2023