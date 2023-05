ରିସର୍ଚ୍ଚ: ଭାରତ ଉପରକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ମହାବିପତ୍ତି! ହିନ୍ଦୁକୁଶ-ହିମାଳୟ ପାଇଁ ୧୬ ଦେଶକୁ ଚେତାବନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ୧୬ ଦେଶ ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଜାରି ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଏବଂ ହିମାଳୟର ପାହାଡକୁ ଏହି ବିପଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ୱ।।ଟର ସିଷ୍ଟମ ବିଗିଡିପାରେ, ଫଳରେ ପାହାଡରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ୧୬ଟି ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଏବଂ ହିମାଳୟରୁ ବହୁଥିବା ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ୧୯୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ନଦୀର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଦିନକୁ ଦିନ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଭୟାନକ ମୌସୂମୀ ଆଗକୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନଦୀଗୁଡିକରେ ଲଗାତାର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ମାନବ ସମାଜ କାର୍ବନ ଉତ୍ସର୍ଜନ କମ୍ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଭାରତ ସମେତ ଏହି ୧୬ଟି ଦେଶର ଜଳ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ ଧରଣର ଢାଞ୍ଚାଗତ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ଏହି ନଦୀ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ତେବେ ଏହି ୨ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡିକ ହେଉଛି:- ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଚୀନର ୟାଙ୍ଗତଜେ ଏବଂ ୟେଲୋ ରିଭର(ମେକାଙ୍ଗ ଏବଂ ସାଲୱିନନଦୀ ସହିତ ସୀମା ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ) । ଏହି ନଦୀଗୁଡିକ ଭାରତ, ନେପାଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆର ୧୬ଟି ଦେଶର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହାଇଡ୍ରୋପାୱାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୪୪% କୋଇଲା ଆଧାରିତ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Climate-related disruptions to the crucial Hindu Kush-Himalayan water system are posing risks to economic development and energy security in 16 Asian countries, and concerted action is needed to protect regional water flows, researchers said on Wednesday. https://t.co/CiufK3d3V2

— Reuters Science News (@ReutersScience) May 24, 2023