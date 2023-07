Vedio: ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସସରରେ ଏକାଠି ଗୀତା ପାଠ କଲେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଭ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସସରର ଆଲେନ୍ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକାଠି ଗୀତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ୧୦ ହଜାର ଲୋକେ। ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣାରେ ଦଶ ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଏକ ସମାବେଶ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ର ଏକ ସାମୂହିକ ପାଠରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ। ଯୋଗ ସଂଗୀତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମେରିକା ଏବଂ SGS ଗୀତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ‘ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପରାୟଣ ଯୋଗା’ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା।

ଭାରତରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୋମବାର ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ବେଦ’ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବେଦ ବ୍ୟାସ ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦିନ ବୋଲି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

In a remarkable event on Guru Purnima, ten thousand people gathered at Allen East Center in Texas, USA, to recite the Bhagavad Gita together.

This grand scale Bhagavad Gita Parayan Yagya marked the first of its kind in America, organised by Yoga Sangeeta Trust America and SGS… pic.twitter.com/mgwWUblOFQ

— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2023