ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ EMIରେ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ‘Marry now, pay later’ ସୁବିଧା କ’ଣ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସହଜରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ । ପରେ EMI ରେ ଆପଣ ଏହି ଋଣକୁ ସହଜରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ, ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ।ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ‘buy now pay later’ ସୁବିଧା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଲୋନ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବି ‘Marry now, pay later’ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏହି କମ୍ପାନୀ Marry now, pay ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି

ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଣ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍କାଶ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ରେଡିସନ୍ ହୋଟେଲ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏହି ସୁବିଧାରେ ବିବାହ ସ୍ଥାନ ରେଡିସନ୍ ହୋଟେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମ୍ପାନୀ ଗଘଚଖ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସଙ୍କାଶର ସିଇଓ ତଥା ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆକାଶ ଦାହିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର fly now pay later ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏହା ପରେ sell now pay later ଆସିଲା । ସେମାନେ ରେଡିସନ୍ସ ସହଯୋଗରେ Stay Now Pay Later ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିବାହ ବଜାରର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

ସମସ୍ତ ରେଡିସନ୍ ହୋଟେଲରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ

କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ରେଡିସନ୍ ହୋଟେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଛଅରୁ ୧୨ ମାସର ପରିଶୋଧ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାରିରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଯାଉଛିଜ୍ଝ ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମରେ ରେଡିସନ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ । ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଯଦି ଗ୍ରାହକ ୧୨ ମାସର ପରିଶୋଧ ଅବଧି ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।