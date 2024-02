ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗାରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଏହି ଜିନିଷର ଦର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଦେଶର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୫.୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା ୪ ମାସର ଉଚ୍ଚତାରେ ୫.୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହିପରି, ଜାନୁଆରୀରେ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି, ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୨ ରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆରବିଆଇର ସହନଶୀଳ ସ୍ତର ଅଟେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୫.୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୪.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାନ ଅବଧିରେ ଏହା ୫.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୫.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଜାନୁଆରୀରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୮.୩୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା ୯.୫୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।ଡିସେମ୍ବରରେ ୨୭.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ପନିପରିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୨୭.୦୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୦.୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଫେବୃଆରୀ ୮ ରେ ମୁଖ୍ୟ ସୁଧ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ରେପୋ ରେଟ୍ ଉପରେ ଆରବିଆଇ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ବୈଠକ ପାଇଁ ରେପୋ ହାରରେ ଆରବିଆଇ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ୬.୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆରବିଆଇର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ୨୦୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୫.୪ ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଆରବିଆଇ ଏମପିସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଶେଷ ହେଉଥିବା ତ୍ରୟ ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ।

𝐑𝐄𝐓𝐀𝐈𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 for the month of January 2024 is 𝟓.𝟏𝟎

Press Release link of CPI for the month of January 2024 :- https://t.co/IQj3ZcBHf5

— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) February 12, 2024