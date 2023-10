(video)ହମାସ୍ ଲାଗି କାଳ ସାଜିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି କରୁଛି ବମ୍ ବର୍ଷା

ନୂୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ଖୋଜି ଖୋଜି ହମାସର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ।

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରେ କରିଥିବା କରିଥିବା ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡି ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବମ୍ ପକାଯାଉଛି ଓ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି । ସେହିପରି ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ପକାଇ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ୧୦ଗୋଟି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଜାପଟ୍ଟୀରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବହୁ ମହଲା କୋଠାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଦୂର୍ବଳ କରିଦେବା ।

A short while ago, the IAF struck ten Hamas terrorist organization targets; the targets were located in multi-story buildings used by the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip pic.twitter.com/XiyXrzbSk6

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023