(Video) ‘ସାରା ଦୁନିଆର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି’, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲ କିଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କଳା, ବସ୍ତୁକଳା ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ୨୦୨୩ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ମାରକ ଡାକ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାତୋଟି ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାଲ କିଲାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଐତିହାସିକ ଅଟେ। ଏହି ଦୁର୍ଗ କେବଳ ଏକ କୋଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇତିହାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେତେ ପିଢ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ କିଲା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଲାଲ କିଲାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଦେଶ ଏହାର ଐତିହ୍ୟରେ ଗର୍ବର ଭାବନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଜାତୀୟ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଅମୃତକାଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "…For the achievement of our target, the 'Aatmanirbhar Bharat' Centre for Design was inaugurated. This centre will give the stage to the unique & rare crafts in the country…" pic.twitter.com/AaKHJshiIL

— ANI (@ANI) December 8, 2023