ସେମି ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ ‘ଶାମୀ’ ଫାଇନାଲ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଲା ଶାମୀଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ

ମୁମ୍ବାଇ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଚକମା ଦେଇ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ୪ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ ସେମି-ଫାଇନାଲର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଶାମୀଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟର । ସେମି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ । ଏହାସହିତ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ୫୦ଟି ୱିକେଟ ନେବା ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୭୦ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଇ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ।

୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୯- ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା କିୱି ଦଳ । ସେଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଥିଲା ପରାଜୟର ଲୁହ । କିନ୍ତୁ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସୁଧ ସହ ସୁଝାଇ ଦେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ସେମି ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠୁ କଡ଼ା-ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ନେଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱକପ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଦେଇଛି । ଏହାସହିତ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଜାଗା ପକ୍କା କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

